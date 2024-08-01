Минувший июль в Киеве стал одним из самых жарких в истории

Прошлый июль в Киеве был аномально жарким. Об этом поведала Центральная геофизическая обсерватория.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что среднемесячная температура воздуха в украинской столице за минувший месяц составила 24,3 градуса тепла.

Указывается, что это выше климатической нормы сразу на 3 градуса.

Таким образом, завершившийся июль стал пятым теплым в рейтинге наблюдений в городе с 1881-го года.

В целом за месяц в Киеве было зафиксировано тринадцать температурных рекордов.

Сообщается, что холоднее всего было 29 июля, когда минимальная температура снизилась к утру до 14,5 градусов.

Теплее же всего было 16 июля, когда максимальная температура поднялась до 36 градусов.

Резюмируется, что осадков по проспекту Науки выпало 52 мм или 77% климатической нормы.

Ранее синоптики дали прогноз на август.