Стало известно, сколько истребителей F16 уже получила Украина

Украина получила первую партию истребителей F16 от западных союзников. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в среду, 31 июля.

«Конечный срок для передачи военных самолетов американского производства был конец этого месяца, и он был соблюден, по словам людей, знакомых с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности. По их словам, количество самолетов небольшое», — говорится в сообщении.

При этом пока неясно, смогут ли украинские пилоты, которые учились вместе со своими западными союзниками в последние месяцы, немедленно использовать эти боевые самолеты или процесс займет больше времени.

Агентство отмечает, что даже небольшое количество самолетов должно помочь Киеву. А со временем этот потенциал вырастет, что позволит преодолеть преимущество России в воздухе.

В свою очередь The Times пишет, что Украина получила от Нидерландов шесть американских истребителей F-16.

Источник издания отметил, что шесть самолетов были поставлены в Украину из Нидерландов, и еще несколько скоро прибудут из Дании.

Издание напомнило заявление министра обороны Нидерландов Кайс Оллонгрен от 1 июля о том, что первые F-16 «будут переданы скоро».

Напомним, США оснастят F-16 для Украины ракетами и другим передовым оружием.