В Тегеране ликвидировали лидера ХАМАС Исмаила Ханию, — СМИ

Один из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания был убит в столице Ирана утром 31 июля. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции.

Отмечается, что Исмаил Хания и один из его телохранителей были убиты после того, как резиденция лидера ХАМАС была обстреляна в Тегеране.

Аналитики иранского государственного телевидения сразу же обвинили в нападении Израиль. Сам Израиль пока не комментировал информацию.

В то же время неизвестно, когда был убит лидер ХАМАСа. Хания в Тегеране принимал участие в церемонии присяги президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Исмаил Хания — палестинский политик, премьер-министр Палестинского государства с 29 марта 2006 года по 2 июня 2014 года, глава политического бюро ХАМАС, был участником создания группировки и позже возглавил ее.

Напомним, ЦАХАЛ нанес авиаудар по столице Ливана.