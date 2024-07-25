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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > NeuralGCM: Google создал уникальную климатическую модель

NeuralGCM: Google создал уникальную климатическую модель

Александр Панько
25.07.24 06:45
69
NeuralGCM: Google создал уникальную климатическую модель

Эксперты из Google Research создали новую гибридную климатическую модель NeuralGCM. Стало известно, в чем ее уникальность.

Специалисты говорят о том, что данная новинка может предсказать погоду на срок от одного до пятнадцати дней.

Поясняется, что сервис использует на три-пять порядков меньше вычислительного времени, чем традиционные физические модели, при этом сохраняя высокую точность прогнозов.

Уверяется при этом, что он успешно воспроизводит такие важные атмосферные явления, как муссоны и ячейку Хадли, а также точно отражает тенденцию к потеплению климата за последние сорок лет.

Говорится, что NeuralGCM являет собой гибридное решение, которое объединяет в себе динамическое ядро с физическим модулем для решения уравнений и нейронную сеть, ответственную за моделирование осадков, образования облаков и радиационного переноса.

Сообщается, что это позволяет достичь лучшего баланса между точностью прогнозов и эффективностью использования вычислительных ресурсов.

Информируется, что данная модель показывает более высокую точность, чем другие модели на основе машинного обучения, хотя и немного уступает традиционным физическим моделям.

Резюмируется, что NeuralGCM работает с горизонтальным разрешением, в 8-40 раз более грубым, чем у модели ECMWF, что позволяет значительно экономить вычислительные мощности.

Ранее японцы испытали ну очень быстрый интернет.

Тэги: ученые, погода, Google, мир, наука, технологии, NeuralGCM

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