Американцы поведали о еще одном страшном вреде алкоголя

Эксперты из Медицинского колледжа университета Огайо в США рассказали о еще одном страшном вреде алкоголя. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что чрезмерное его употребление увеличивает уровень «стрессового» белка JNK2 в организме, что, в свою очередь, приводит к фибрилляции предсердий, то есть распространенной мерцательной аритмии.

Поясняется, что мерцательная аритмия или фибрилляция предсердий представляет собой нарушение сердечного ритма, которое сопровождается частым хаотичным возбуждением/сокращением предсердий либо подергиванием отдельных групп предсердных мышечных волокон.

Указывается на то, что люди, потребляющие избыточное количество алкоголя, часто попадают в больницы с учащенным или ненормально бьющимся сердцем.

Американцы сообщают, что аритмии, связанные с употреблением спиртного, вызываются повышением уровня «стрессового» белка JNK2.

Дело в том, что увеличение его концентрации в организме может привести к сбоям в усвоении кальция клетками сердца, что, в свою очередь, провоцирует учащенное или нерегулярное сердцебиение.

Во время опыта специалисты давали группе мышей алкоголь в количестве, эквивалентном потребляемому человеком в состоянии запоя.

Говорится, что в итоге более чем у 70% подопытных развилась фибрилляция предсердий, а уровень активности JNK2 у грызунов был повышен вдвое.

Добавляется, что предотвратить чрезмерную активацию JNK2 может особая молекула Alda-1.

Резюмируется, что препараты-ингибиторы JNK2 на ее основе могут снижать вероятность развития «синдрома праздничного сердца», который вызывается частым злоупотреблением алкоголем в праздничные дни.

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