Психолог рассказал о вреде медитации

Популярный психолог из университета Ковентри в Великобритании Мигель Фариас поведал о вреде медитации. Стало известно, в чем подвох.

По его словам, она способна усугубить тревогу и депрессию, а также спровоцировать возникновение данных расстройств.

Такой вывод основывается на анализе 55 исследований на тему влияния медитации на психическое здоровье.

Выяснилось, что 8% людей, пробующих медитацию, сталкиваются с нежелательными последствиями.

Указывается, что в числе опасных последствий медитации было обострение тревоги и депрессии, панические атаки и возникновение суицидальных мыслей.

Добавляется, что некоторые люди начинали замечать у себя проявления тревоги и депрессии, ранее не выявленной.

Сообщается, что показатель 8% может быть заниженным, поскольку во многих работах фиксируются только серьезные негативные эффекты.

Дело в том, что опасные последствия медитации могут проявиться при попытке человека взять под контроль свой разум или переключить внимание с уже существующих проблем с психикой. Такое «замалчивание» способно привести к эпизоду тревоги или депрессии.

Резюмируется, что проводить медитации следует под контролем специалиста и вести журнал психического здоровья для отслеживания эмоций, возникающих во время выполнения упражнения.

Ранее были раскрыты механизмы паранойи.