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Новости > Американский психолог раскрыла секрет мужской депрессии

Американский психолог раскрыла секрет мужской депрессии

Александр Панько
15.07.24 13:46
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Американский психолог раскрыла секрет мужской депрессии

Популярный психолог из Гарвардского университета в США Олеся Лураски секрет мужской депрессии. Она поведала, что в таком случае происходит.

По ее словам, мужчины с депрессией склонны с головой уходить в работу, испытывать вспышки гнева, забывать хобби и игнорировать общение в социальных сетях.

Эксперт говорит, что классические признаки депрессии это трудности с концентрацией внимания, проблемы со сном и непроходящую тоску чаще проявляют женщины.

Сообщается, что мужчины в состоянии депрессии склонны «замалчивать» грусть и апатию.

Добавляется, что для них также характерно стремление к самоизоляции, отказ от использования социальных сетей, ограничение взаимодействия с семьей и друзьями, трудоголизм и потеря интереса к любимым занятиям.

Специалист заявила: «Несмотря на то, что у женщин почти в два раза чаще диагностируют депрессию по сравнению с мужчинами, многие психологи и психиатры убеждены, что многие случаи мужской депрессии остаются незамеченными. Мужчины с меньшей вероятностью обращаются за помощью и выражают негативные эмоции социально приемлемым способом – агрессией».

Отмечается, что женщины намного чаще мужчин сталкиваются с гормональными колебаниями, связанными с менструальным циклом, беременностью и менопаузой.

Подобные колебания, обусловленные изменениями уровня женского полового гормона эстрогена, влияют на настроение, самооценку и способность концентрироваться.

Резюмируется, что у мужчин в организме меньше эстрогена и больше тестостерона, который, напротив, может стимулировать агрессию и импульсивность.

Ранее были названа пикантная опасность стресса для мужчин.

Тэги: ученые, психолог, здоровье, мир, наука, мужчины

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