Немцы выявили неочевидную пользу от видеоигр

Эксперты из университетской клиники Гамбург-Эппендорф в Германии поведали о пользе видеоигр. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что такой досуг способен серьезно улучшить когнитивные функции и психическое здоровье пациентов с шизофренией.

Ранее уже было доказано, что некоторые виды видеоигр благотворно влияют на структуру мозга и умственные процессы здоровых людей. Происходит это из-за постоянного и целенаправленного взаимодействия с игрой, которое активирует систему вознаграждения мозга и повышает нейронную пластичность, то есть улучшает способность мозга перестраиваться, формируя новые нейронные связи.

В проведенном опыте участвовали 95 пациентов с шизофренией и 82 здоровых добовольца.

Людей поделили на три группы.

Первая играла в трехмерный платформер Super Mario 64, вторая играла в двухмерную игру New Super Mario Bros, а третьей поручили читать электронные книги. Все виды активности длились по 30 минут каждый день в течение восьми недель.

Информируется, что до и после исследования подопытные прошли когнитивные и клинические тесты, а также обследование мозга с помощью функциональной МРТ.

Оказалось в итоге, что в группах, игравших в трехмерные и двухмерные видеоигры, наблюдались значительные улучшения в устойчивом внимании по сравнению с контрольной группой.

Сообщается, что такое улучшение было связано с усилением функциональной связанности в сети, включающей гиппокамп и префронтальную кору, то есть области мозга, связанные с памятью и исполнительными функциями соответственно.

Добавляется, что у игравших в видеоигры людей кроме этого отмечалось снижение негативных симптомов, таких как ангедония (утрата способности получать удовольствие от занятий, которые обычно доставляют удовольствие) и амотивация (отсутствие мотивации или стремления заниматься обычными повседневными делами).

Говорится, что люди сообщили об улучшении общего психического состояния.

Резюмируется, что видеоигры могут стать ценным дополнительным терапевтическим подходом для людей с шизофренией, особенно для устранения когнитивных нарушений и негативных симптомов, которые не поддаются лечению с помощью современных методов лечения.

Ранее была названа польза видеоигр для подростков.