Американцы рассказали, почему на Земле усиливается парниковый эффект

Эксперты из Массачусетского технологического института в США выявили причину усиления парникового эффекта на Земле. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что к этому приводит замедление циркуляции в мировом океане, который снижает поглощение углекислого газа.

Указывается, что подобный эффект связан с ранее не описанной обратной связью между имеющимся в морской воде железом, поднимающимся углеродом и питательными веществами, поверхностными микроорганизмами и малоизвестным классом молекул, известных как «лиганды».

Ученые поясняют, что, когда циркуляция океана замедляется, данные факторы взаимодействуют в самовоспроизводящемся цикле, который увеличивает количество углерода, которое океан выбрасывает обратно в атмосферу.

По их словам, этот процесс таков: чем слабее циркуляция, тем меньше углерода и питательных веществ океан вытягивает из глубины.

Информируется, что фитопланктон на поверхности получает меньше ресурсов для роста и в результате производит меньше побочных продуктов, включая лиганды, с помощью которых микроорганизмы перерабатывают железо.

Сообщается, что при меньшем количестве доступных лигандов меньше железа на поверхности становится пригодным для использования, что еще больше сокращает популяцию фитопланктона, который поглощает углекислый газ из атмосферы и углерод из глубин океана.

Резюмируется: «Выделив влияние этой обратной связи, мы видим принципиально иное взаимодействие между циркуляцией океана и уровнем углерода в атмосфере, имеющее последствия для климата».

Ранее ученые предупредили об угрозе климатического хаоса.