Климатологи рассказали о рекордной жаре, которая накрыла Землю

Рекордная жара накрыла Землю. О ситуации пишет Reuters.

Указывается, что по данным Службы Европейского союза по изменению климата Copernicus, минувший месяц был самым жарким июнем в истории.

Специалисты бьют тревогу, ведь 2024-й год может стать самым жарким в мире за всю историю наблюдений.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что начиная с июня 2023-го года каждый месяц был самым жарким, по сравнению с соответствующим месяцем в предыдущие годы.

Ожидается, что этот год способен превзойти прошлый как самый жаркий с начала ведения подобных наблюдений.

Добавляется, что антропогенное изменение климата и природное погодное явление Эль-Ниньо подтолкнули температуру к рекордно высоким значениям в этом году.

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