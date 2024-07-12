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Новости > Американцы рассказали о пользе виртуальной реальности

Американцы рассказали о пользе виртуальной реальности

Александр Панько
12.07.24 16:21
163
Американцы рассказали о пользе виртуальной реальности

Эксперты из Стэнфордского университета в США поведали о пользе виртуальной реальности. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что подобная технология может быть эффективно использована для лечения депрессии.

Ученые говорят, что традиционные методы лечения депрессии, такие как поведенческая активация (разновидность поведенческой терапии), эффективны, но часто недоступны из-за стоимости и нехватки специалистов.

Поясняется, что поведенческая активация основана на идее, что депрессия связана с циклом избегания и отказа от приятных или значимых занятий.

Так, сообщают американцы, планируя и занимаясь делами, которые способствуют удовольствию или чувству выполненного долга, люди способны разорвать данный цикл, улучшить свое настроение и уменьшить депрессивные симптомы.

По их словам, виртуальная реальность дает потенциальное решение проблем доступности, связанных с этой формой терапии.

Отмечается, что погружая людей в интересные и контролируемые виртуальные среды, она может обеспечить терапевтический опыт, который в противном случае был бы недостижим в реальной жизни.

Во время работы специалисты использовали подвид виртуальной реальности под названием «расширенная реальность» (XR), в которой цифровые данные и виртуальные объекты накладываются на реальную среду с помощью специального шлема.

Добровольцев поделили на две группы, каждая из которых прошли четыре сеанса поведенческой активационной терапии в онлайн-режиме.

Информируется, что занятие продолжалось от тридцати до пятидесяти минут. Первая группа занималась в XR-среде, а вторая использовала обычную программу для видеоконференций.

Сообщается, что участникам XR-группы предоставили на выбор занятия из списка, который включал в себя различные игры, фитнес, социальные и образовательные приложения, позволяющие виртуально исследовать различные места.

Добавляется, что подобный подход был направлен на усиление терапевтического воздействия посредством приятных и индивидуальных впечатлений.

В результате выяснилось, что XR-протокол оказался доступным и безопасным для участников, а также лишенным серьезных побочных эффектов.

Уточняется, что участники XR-группы испытали среднее снижение симптомов депрессии на 4,4 балла по шкале PHQ-9, в то время как в группе традиционной терапии проявления депрессии сократились на 3,7 балла.

Резюмируется, что использование XR в качестве метода вовлечения в приятные занятия в рамках научно обоснованного протокола может быть столь же эффективным в лечении симптомов депрессии, как и участие в этих занятиях в реальной жизни, отметили специалисты.

Ранее американцы рассказали об опасных компьютерных играх.

Тэги: ученые, здоровье, мир, депрессия, наука, виртуальная реальность

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