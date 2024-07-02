В Конгрессе призвали тренировать больше украинских пилотов на F-16

Группа демократов в Палате представителей Конгресса США призывает Пентагон расширить подготовку украинских пилотов истребителей F-16. Об этом сообщает Politico.

Указывается, что законодатели во главе с депутатом Адамом Шиффом поддержали запрос Украины на подготовку еще 10 украинских пилотов F-16 в этом году и обратились к министру обороны Ллойду Остину, чтобы тот удовлетворил этот его.

«Просьба поступает в критический момент продолжающегося конфликта Украины с Россией, когда развертывание самолетов F-16 может существенно повлиять на исход войны», — говорится в письме 15 законодателей, полученном Politico.

«До конца года у Украины будет больше самолетов F-16, чем квалифицированных пилотов, чтобы ими управлять, эта ситуация грозит взорвать стратегические преимущества, которые эти самолеты могут предоставить Украине», — добавили они.

Американские законодатели утверждают, что союзники по НАТО имеют широкие обучающие программы и могли бы удовлетворить запрос Украины на дополнительные тренировки. Но они хотят, чтобы Пентагон возглавил этот процесс.

«Эти усилия не только усилят способность Украины эффективно использовать F-16, но и укрепят приверженность более широкой коалиции поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность», — говорится в сообщении.

Напомним, F-16 от США будут размещены на территории Украины.