Партизанское движение обнаружило систему ПВО, прикрывающую дачу диктатора Путина в Сочи. Агент смог указать ее точное местоположение. Об этом сообщает движение сопротивления «АТЕШ».

«Наш агент сообщил об обнаружении системы противовоздушной обороны „Панцирь-С1“ в Сочи. Этот комплекс расположен в 15 км от Бочаров Ручей в Сочи», — говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, он предназначен для защиты от воздушных угроз и содержит ракеты, зенитные пушки, а также радар обнаружения и отслеживания воздушных целей.

Движение сопротивления указало точные координаты объекта:

— 43.534815, 39.813225

«Благодаря этой информации СОУ могут производить оценку военных возможностей, распределения сил на территории РФ и планировать операции по ликвидации важных военных объектов», — подчеркнули партизаны и призвали российских военных идти на сотрудничество, чтобы выжить.

Напомним, обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии.