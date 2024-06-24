Ученые признали, что с облаками кое-что случилось

Международная группа экспертов из Германии и Китая говорит об изменении облаков. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что были найдены асимметричные изменения в облачном покрове Земли, которые связаны с усилением глобального потепления.

Отмечается, что в светлое время суток облака отражают солнечный свет обратно в космос, а в ночные часы действуют как одеяло, удерживая тепло.

Ученые выяснили, что структура облачного покрова поменялась таким образом, что его охлаждающий эффект снизился в течение дня и увеличился ночью.

Специалист из университета Чжуншань имени Сунь Ятсена Хао Луо говорит: «Так как в глобальном масштабе облачность днем уменьшается сильнее, чем ночью, это приводит к ослаблению коротковолнового эффекта альбедо в течение дня и усилению длинноволнового парникового эффекта после захода Солнца».

Подобные результаты базируются на спутниковых данных и результатах компьютерного моделирования, охватывающих климатические показатели в период 1970-2014-х годов, а также прогнозы до 2100-го года.

Исследователи информируют, что смена облачного покрова включено в петлю обратной связи климатических изменений.

Указывается, что глобальное потепление меняет облачную структуру, а та, в свою очередь, усиливает нагрев планеты.

Добавляется, что асимметрия облаков вызвана различными факторами, среди которых повышение стабильности в нижней тропосфере из-за роста концентрации парниковых газов.

Резюмируется, что такая устойчивость означает, что облака с меньшей вероятностью возникнут в течение дня, а ночью они останутся стабильными и будут увеличиваться.

Ранее мы писали, что температура воздуха на Земле может вырасти на восемь градусов.