Владимир Шеремет: руководитель аппарата ГНСУ причастен к коррупционным действиям, - СМИ

Руководитель аппарата ГНСУ Владимир Шеремет имеет отношение к срыву поставки комплексов «Щит». Ущерб превышает полтора миллиона евро, пишет издание 360 юа со ссылкой на расследование.

Издание отмечает: «Кордоны Украины до сих пор лишены необходимой защиты посредством установления сигнализационных комплексов „Щит“. Несмотря на финансирование, осуществление оплат в адрес польской компании Integra BROPSp. zoo, оборудование свыше 2 лет войны не установлено и не используется по назначению. Причиной таких последствий стала коррупционная схема сотрудничества руководителя аппарата ГНСУ Владимира Шеремета с вышеназванной польской фирмой.

Несмотря на постоянный срыв сроков поставки, Владимир Шеремет лично настаивал на продлении контрактов с Integra BROPSp. zoo С этой целью заключались все новые и новые дополнительные соглашения. Стоимость комплексов „Щит“, заказанных у поляков, при этом превышала ценовое предложение от украинского производителя на 10 млн грн. Всего за них ГНСУ перечислило полякам 857 тысяч евро.

Коррупционными мотивами Владимира Шеремета относительно срыва обеспечения границ Украины сигнализационными комплексами охраны „Сейсмический щит“ и фактами злоупотребления им властью заинтересовалось НАБУ.

По данным источников издания, детектвы начали исследование документов, польских контрактов, транзакций по перерасчету средств, ролей должностных лиц ГНСУ и их решений, приведших в конце концов к подрыву обороноспособности страны и убытков государству в виде: суммы уплаченной за отсутствующий товар, просроченной дебиторской задолженности со стороны BROPSp. zoo на сумму свыше 400 тыс. евро и в виде не взысканной пени за нарушение сроков исполнения обязательств, что в целом составляет еще более 113 тыс. евро».