Немцы говорят, что долгожителя можно вычислить по анализу крови

Эксперты из Института профилактических исследований и эпидемиологии имени Лейбница в Германии узнали кое-что важное о долголетии. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что высокие уровни хорошего холестерина, жирового гормона адипонектина и инсулиноподобного фактора роста в крови наряду с низким уровнем триглицеридов сигнализируют о долголетии и здоровом старении.

Всего в проведенном исследовании приняли участие 2,5 тысячи человек в возрасте от 34 до 65 лет.

На первом этапе добровольцы прошли комплексные антропометрические измерения и предоставили данные о своем образе жизни и рационе питания.

У 2 296 подопытных были взяты образцы крови для лабораторных анализов.

Указывается, что за людьми наблюдали в течение нескольких лет, при этом информация о развитии новых хронических заболеваний обновлялась каждые два-три года.

В результате оказалось, что добровольцы, у которых сохранялись высокие концентрации «хорошего» холестерина (липопротеидов высокой плотности), жирового гормона адипонектина и инсулиноподобного фактора роста в крови наряду с низким уровнем триглицеридов (простых жиров), было больше шансов прожить долгую жизнь без хронических заболеваний.

Информируется также, что о долголетии и хорошем здоровье свидетельствует комбинация этих биомаркеров, а не отдельно взятые показатели.

Резюмируется, что сохранить здоровье в пожилом возрасте помогает поддержание здорового веса, отказ от курения и сбалансированное питание.

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