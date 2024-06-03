Психологи рассказали об опасности патологической застенчивости

Психологи Кайла Стил и Джилл Ньюби из университета Нового Южного Уэльса в Австралии поведали о патологической застенчивости. Стало известно, чем она опасна.

По их словам, подобная стеснительность, оказывающая негативное влияние на многие сферы жизни человека, может быть социальным тревожным расстройством.

Эксперты говорят о том, что между обычной застенчивостью и социальной тревожностью есть много общих черт.

Поясняется, что как застенчивые, так и социально-тревожные люди склонны избегать стрессовых ситуаций, стремиться угодить другим людям в попытке ослабить беспокойство, а также пытаться мысленно отстраниться от непосредственного участия в чем-либо.

Кроме этого, отмечают специалисты, застенчивые или социально тревожные люди обычно сообщают о схожих физических симптомах стресса – это потливость, покраснение лица, дрожь, учащенное сердцебиение и дыхание.

Информируется, что социальное тревожное расстройство характеризуется постоянным беспокойством о потенциальных общественных взаимодействиях, которое длится более шести месяцев и негативно влияет на все сферы жизни человека.

Впрочем, уточняется, что у застенчивых людей не всегда развивается это психическое нарушение.

Сообщается, что чаще всего стеснительность не мешает им вести осмысленную и полноценную жизнь и пребывать в расслабленном состоянии рядом с близкими людьми или на работе.

Резюмируется, что страдающих социальной тревожностью могут пугать любые социальные взаимодействия.

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