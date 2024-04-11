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Новости > Лампа Диониса: австралийцам удалось разгадать интересную тайну

Лампа Диониса: австралийцам удалось разгадать интересную тайну

Александр Панько
11.04.24 16:56
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Лампа Диониса: австралийцам удалось разгадать интересную тайну

Эксперты из Мельбурнского университета в Австралии раскрыли тайну масляной лампы из бронзы, найденной в Италии в 1840-м году.

До сих пор было непонятно, кто именно изображен на этом светильнике.

Сообщается, что данный богато украшенный артефакт обнаружили во рву недалеко от итальянского города Кортона.

Найденный предмет относился к этрусской культуре, но его оказалось не с чем сравнить ввиду отсутствия других подобных объектов.

Ученые ранее не знали, где и как его использовали.

Сейчас же специалисты сумели выяснить, что это лампу создали примерно в 480 году нашей эры, что намного раньше предыдущих оценок. Она была посвящена античному греческому богу вина и веселья Дионису, а не речному божеству Ахелою, как считалось раньше.

Уверяется, что давно экспертов повели по ложному следу бычьи рога на голове Диониса и окружающих его лиц.

Было доказано, что что Диониса часто изображали с чертами быка. Древняя лампа символизировала не только самого жителя Олимпа, но и его тиаз, то есть свиту, состоящую из пьяных гуляк.

Резюмируется, что данный светильник использовали во время дионисийских празднеств и представлений.

Ранее ученым удалось расшифровать таинственное эламское линейное письмо.

Тэги: ученые, мир, наука, загадка

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