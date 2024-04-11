Рада приняла закон о мобилизации

Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект о мобилизации № 10449. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, соответствующую законодательную инициативу поддержали 283 народных депутата, 1 — против, 49 — воздержались, 18 — не голосовали.

Голосование по фракциям:

-Слуга народа — 192;

— Европейская солидарность — 0;

— Батькивщына — 2;

— Платформа за жизнь и мир — 18;

— За будущее — 12;

— Голос — 16;

— Доверие — 15;

— Восстановление Украины — 16;

— Внефракционные — 12.

Как отметил Железняк, парламент учел 31 правку профильного комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также правку, убирающую из документа норму о демобилизации.

Теперь законопроект должен подписать спикер Верховной Рады и передать документ на подпись президенту. После этого через месяц закон вступит в силу.

Напомним, демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации.