Рада приняла закон о мобилизации

Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект о мобилизации № 10449. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
По его словам, соответствующую законодательную инициативу поддержали 283 народных депутата, 1 — против, 49 — воздержались, 18 — не голосовали.
Голосование по фракциям:
-Слуга народа — 192;
— Европейская солидарность — 0;
— Батькивщына — 2;
— Платформа за жизнь и мир — 18;
— За будущее — 12;
— Голос — 16;
— Доверие — 15;
— Восстановление Украины — 16;
— Внефракционные — 12.
Как отметил Железняк, парламент учел 31 правку профильного комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также правку, убирающую из документа норму о демобилизации.
Теперь законопроект должен подписать спикер Верховной Рады и передать документ на подпись президенту. После этого через месяц закон вступит в силу.
Напомним, демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации.