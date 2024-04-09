В «Дію» добавили важные услуги для переселенцев

Временно перемещенным лицам в Украине упростили получение соответствующей справки с помощью сервиса «Дія». Теперь заявку можно будет подавать одному члену за всю семью. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам министра, была возвращена услуга для людей, которые из-за войны вынуждены были покинуть дома.

«Доработали ее вместе с Минсоцполитики. Теперь регистрируйте справку и оформляйте выплаты для себя, жены или мужа и детей в приложении „Дія“. Раньше каждый подавал заявление за себя», — написал Федоров.

Также министр уточнил, что можно будет получать справку и выплаты на детей, которые родились уже после переезда.

Данные о них автоматически подтянутся из свидетельства о рождении, ничего дополнительно вводить не надо.

«Выплаты поступят на карту того, кто подавал одно заявление для всех. Справка о ВПЛ будет в „Дії“, а деньги — на карте „єПідтримка“. Сервис доступен только для граждан, которые еще не имеют справки ВПЛ», — написал Федоров.

Напомним, в «Дії» планируют запустить чат-бот на основе искусственного интеллекта.