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Новости > В НАТО рассказали, какую угрозу для Молдовы может представлять Россия

В НАТО рассказали, какую угрозу для Молдовы может представлять Россия

Агата Кловская
08.04.24 16:16
137
В НАТО рассказали, какую угрозу для Молдовы может представлять Россия

Россия не может военным путем угрожать безопасности Молдовы благодаря сопротивлению Украины, но гибридные угрозы никуда не исчезли. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, сообщает NewsMaker.

По словам Джоанэ, Российская Федерация имеет политические и стратегические намерения, но не имеет военной мощи, способной угрожать безопасности и территориальной целостности Молдовы из-за способности Украины к сопротивлению.

«Даже в сложный период этой продолжающейся войны Украина, при нашей поддержке, способна продолжать сопротивление и побеждать в этой войне. Таким образом, до тех пор, пока Украина сопротивляется и будет сопротивляться, безопасность Молдовы косвенно защищена», — сказал чиновник НАТО.

Также он отметил, что Североатлантический альянс укрепляет свои позиции на восточном фланге. К Альянсу присоединились Финляндия и Швеция, также НАТО становится значительно сильнее в районе Черного моря, в Румынии, в Болгарии.

«Таким образом, даже косвенно у Республики Молдова нет оснований для беспокойства о военной агрессии со стороны Российской Федерации. При этом гибридная агрессия — дезинформация, энергетический шантаж, использование внутренних рычагов в этот очень важный предвыборный период в Молдове будут продолжаться», — сказал Джоанэ.

Напомним, в Кремле открыто угрожают Молдове из-за Приднестровья.

Тэги: Россия, НАТО, угроза, Молдова

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