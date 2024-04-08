Россияне снова расстреляли украинских военнопленных. Омбудсмен обратился к ООН и МККК

Вблизи оккупированных Крынок в Херсонской области российские захватчики расстреляли украинских военнопленных. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в воскресенье, 7 апреля.

«7 апреля 2024 года в одном из Telegram-каналов опубликована видеозапись, на которой зафиксировано, как российские военные расстреливают трех пленных украинских военнослужащих. На видео видно, как представитель ВС РФ производит у безоружных неподвижных военных несколько выстрелов, вероятно из автомата», — говорится в сообщении.

В описании под видео указано, что событие произошло вблизи Крынок Олешковской общины Херсонской области.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

В Офисе генпрокурора добавили, что в очередной раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием ВС России.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста за помощью в выяснении обстоятельств расстрела украинских военных возле села Крынки Херсонской области. Об этом он сообщил в Telegram.

«Соцсети всколыхнуло еще одно видео циничной расправы над пленными украинскими военнослужащими. Когда именно и где было совершено преступление, пока неизвестно. По предварительной информации, произошло это у села Крынки на Херсонщине. На видео видно, что трое безоружных украинских воинов лежат в канаве, российские оккупанты умышленно их расстреливают», — написал омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением.

«Такие случаи, к сожалению, не единичны и являются системной практикой коварного врага», — отметил он.

Также Лубинец напомнил, что военные преступления не имеют срока давности. Поэтому мировое сообщество «должно дать России четкий сигнал — следы военных преступлений не удастся скрыть. И на скамье подсудимых окажутся те, кто совершил их, и те, кто отдавал преступные приказы».

«Об очередном нарушении РФ норм международного гуманитарного права немедленно обратился с официальными письмами в ООН и МККК, чтобы организации задокументировали этот факт. Это должно стать доказательной базой для трибунала над преступниками», — заявил омбудсмен.

Напомним, появилось видео, как российские военные расстреляли пленных.