Польские фермеры уже добрались и до границы с Германией

Польские фермеры в воскресенье, 17 марта, начали четырехдневную блокировку КПП в Швецко на польско-германской границе, сообщает Deutshce Welle.

Фермеры будут блокировать все полосы движения в обоих направлениях. В связи с этим польские и немецкие власти ожидают значительных пробок на дорогах.

Как пишет DW, пограничный переход расположен на автобане, соединяющем Берлин и Варшаву. Им ежедневно между Германией и Польшей двигаются около 17 тысяч грузовиков.

Также сообщалось, что 15 марта польские фермеры также заблокировали пункт пропуска Хижне на границе со Словакией. По словам фермеров, именно по этим дорогам в Польшу заезжает агропродукция из Украины и России.

Напомним, польские фермеры до конца апреля продлили блокаду украинской границы.