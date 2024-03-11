Россия могла потерять третий самолет А-50, — соцсети

Обнародованы спутниковые снимки авиационного завода в российском Таганроге, который вчера был атакован беспилотниками. Там мог находиться самолет А-50, сообщил аналитик Frontelligence Insight в Twitter.

На кадрах, сделанных днем 9 марта, можно увидеть повреждения на крыше одного из ангаров. Как объясняет Милитарный, атакованный ангар был местом окончательной сборки самолетов, а сам завод ремонтирует самолеты Ту-95 и Ил-76.

По словам OSINT-экспертов, один из самолетов А-50 на снимках за 8-9 марта отсутствует на территории завода. В то же время, он присутствовал 29 февраля. Пока неизвестно куда самолет был передислоцирован. Но существует вероятность, что он был поврежден при перемещении к атакованному ангару.

«Надо отметить, что атака произошла после того, как глава Ростеха — Сергей Чемезов, сообщил, что предприятие возобновит производство самолетов этого типа. По его словам, возобновление производства происходит из-за нужды в этих самолетах Воздушно-космических сил РФ, а также из-за заинтересованности иностранных стран. Он отметил, что производство обязательно возобновят, поскольку у предприятий есть соответствующие мощности для производства как радарной станции, так и самих самолетов», — пишет Милитарный.

Напомним, А-50 сбили благодаря специальной ловушке.