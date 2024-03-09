Братья Дубинские, после мутных делишек в Днепропетровске, осели в Черновцах и стали спонсорами ФК «Буковина», - СМИ

Информация о том, что «тендерные короли» Днепропетровской области, братья Дубинские, которых за мошенничество разыскивает Федеральное бюро расследований США, покидают регион, чтобы осесть в более спокойном городе, нашла подтверждение на этой неделе: Владимир Дубинский вместе с его бизнесом (Dmart) были презентованы как титульные спонсоры ФК «Буковина» на Западной Украине в Черновцах.

«Уже сейчас у нас есть поддержка городских властей и местного бизнеса», — заявил в своей речи пресс-службе СФК «Буковина» Владимир Дубинский.

«Для Днепропетровской области эта новость говорит о том, что освоители бюджетных миллиардов и фигуранты громких расследований братья Дубинские постепенно теряют свое влияние в регионе и выбирают новое место для своей деятельности», — пишет Антикор.

По информации издания, за словами об «искренней поддержке спорта» и ремонтах на стадионах, скорее всего, последуют «покупки местных СМИ, попытки продвинуть своих людей в органы местного самоуправления, существенное влияние на политическое устройство в регионе и, конечно, введение фирм Дубинских на подряды в сферах ЖКХ и строительства, к чему их допускать точно не следует. Об этом знают теперь и в Кривом Роге. Пример некачественной работы фирмы с орбиты Дубинских, а именно: ООО „ТЕЛЛОР-ГРУПП“, недавно продемонстрировали журналисты криворожского портала „На Часі“. После работ по утеплению жилых домов на 180 млн. гривен штукатурка с них начала просто отклеиваться. И снова никто за это не ответил».