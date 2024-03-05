Стало известно, пойдет ли жена Обамы в президенты США

Жена бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обама определилась со своим ближайшим политическим будущим. 60-летняя женщина заверила, что, несмотря на слухи, она не пойдет на выборы главы государства от Демократической партии.

Мишель Обама и ее супруг будут поддерживать нынешнего президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает ее офис.

Информируется: «Как бывшая первая леди Мишель Обама уже говорила несколько раз за последние годы, она не будет баллотироваться в президенты».

Подчеркивается: «Мишель Обама поддерживает избирательную кампанию президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис».

Ранее Обама сделал скандальное заявление по поводу Крыма.