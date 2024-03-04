Шмыгаль назвал причину бед польських фермеров

Причиной проблем польских фермеров является экспорт аграрной продукции из России и Белоруссии. Сейчас 90% украинского экспорта идет через порты Черного моря и Дуная. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции.

«Блокировка границы польскими аграриями по состоянию на сегодняшний день абсолютно бессмысленна, потому что у нас более 90% нашего экспорта идет по морю или через дунайские порты, менее 5% движется автомобильными путями», — сказал он.

По его словам, во время поездки на границу чиновники предложили для Польши 5 шагов, чтобы решить вопрос блокады, польское правительство их рассматривает, часть уже в коммуникации польского правительства.

Шмыгаль выразил надежду, что «польские аграрии разберутся в статистике и причинах их бед, которые мы связываем с экспортом зерна и продовольствия из России и Беларуси, который необходимо прекратить для стран Евросоюза и для Польши, в частности».

Напомним, в ГПСУ рассказали о ситуации на границе.