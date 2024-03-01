В «Дії» планируют запустить чат-бот на основе искусственного интеллекта

В приложении «Дія» появится чат-бот на основе искусственного интеллекта. Он поможет контактному центру отвечать на обращение. Об этом сообщает Telegram-канал министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

«Недавно был очередной борд с командой „Дії“, обсуждали статусы проектов. Одна из идей, над которой работаем, — помощник на основе искусственного интеллекта, который поможет контактному центру отвечать на обращение. Помощника будут называть Надежда», — написал Федоров.

По его словам, для создания чат-бота будет использовано технологическое решение одной из топовых международных компаний.

«Это будет чатбот нового поколения, которое в чате будет общаться на человечном языке и поможет решить несложную проблему. Его основными преимуществами будут скорость ответа и экономия времени и ресурсов команды поддержки „Дії“», — рассказал он.

Федоров отметил, что качество ответов искусственного интеллекта устраивает его на 80%, однако в команде будут работать над улучшением. В частности, речь идет о скорости ответов на вопросы.

«Это будет революционная технология не только для Украины, но и для правительств всего мира. Во время бета-тестирования сможете научить помощника более качественно отвечать на запросы», — подчеркнул он.

Напомним, в Минцифры рассказали, будут ли в «Дії» сервисы, связанные с мобилизацией.