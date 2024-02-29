Молдова отреагировала на призывы Приднестровья к России

Бюро реинтеграции Молдовы назвало пропагандистскими заявления «депутатов» непризнанного Приднестровья, с которыми они обратились к России и в которых обвинили Молдову в экономической блокаде. Об этом пишет Newsmaker в среду, 28 февраля.

«Вице-премьер по реинтеграции и Бюро реинтеграции не воспринимают пропагандистские заявления Тирасполя. Напоминаем, что Приднестровский регион пользуется преимуществами политик мира, безопасности и экономической интеграции с ЕС», — говорится в заявлении ведомства.

В правительстве Молдовы также отметили, что не ожидают какой-либо эскалации после съезда приднестровских «депутатов».

Напомним, Приднестровье обратилось к России с просьбой о «защите» от Молдовы.