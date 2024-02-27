В НАТО поделились планами на случай попытки РФ аннексировать Приднестровье

В Североатлантическом Альянсе обещают реагировать на попытки Москвы аннексировать Приднестровский регион Молдовы. В то же время в НАТО скептически относятся к возможности России осуществить это. Об этом в понедельник, 26 февраля, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает Realidadea.md.

«Если Россия решит аннексировать Приднестровье, НАТО осудит подобные действия и продолжит поддерживать Республику Молдова», — отметил он.

Он указал, что Путин планировал «зажать Украину в тиски», в том числе из-за непризнанной «ПМР», где до сих пор находится определенное количество военных РФ, но «у него нет сил это сделать».

Представитель НАТО добавил, что фейковые «референдумы», организуемые Россией никогда не будут признаны.

«Они абсолютно недействительны с международной точки зрения», — подчеркнул Джоане.

Заместитель генсека НАТО предположил, что на анонсированном на конец февраля съезде «депутатов» в Приднестровье, вероятно, может быть объявлено не о «референдуме», а о новых торговых соглашениях между Россией и «ПМР».

Напомним, Приднестровье заявило о «стрельбе» на границе с Украиной.