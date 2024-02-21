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Новости > Певице Бейонсе покорилось весьма необычное достижение

Певице Бейонсе покорилось весьма необычное достижение

Агата Кловская
21.02.24 15:32
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Певице Бейонсе покорилось весьма необычное достижение

42-летней американской певице Бейонсе покорилось весьма необычное достижение. Она стала первой темнокожей артисткой на вершине кантри-чарта Billboard.

Ее песня Texas Hold 'Em, которая вышла 11 февраля, возглавила чарт.

При этом другая композиция 16 Carriages, которая войдет в ее кантри-альбом, оказалась на девятом месте.

Уточним, что в «горячей сотне» Billboard эти песни занимают 2-е и 38-е места соответственно.

Добавим, что за свою карьеру Бейонсе восемь раз возглавляла топ-100 Billboard.

Бейонсе стала первой женщиной, возглавившей и топ песен кантри, и топ R&B/Hip-Hop-композиций, а год назад она стала артистом, получившим больше всего наград музыкальной премии «Грэмми».

Ранее Бейонсе заплатила $100 тысяч за метро.

Тэги: певица, мир, Бейонсе, культура

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