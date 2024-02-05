Российские СМИ заявили об атаке БПЛА на Белгородскую область

Белгородскую область России в очередной раз «атаковал» дрон. Ранения получили два оккупанта. Об этом сообщает российский журналистский Telegram-канал ASTRA.

«Двое военнослужащих ранены при атаке БПЛА в Белгородской области», — отмечается в сообщении.

Беспилотник сбросил взрывное устройство в районе села Козинка вечером 3 февраля.

Местные власти заверили, что кроме российских военнослужащих якобы больше никто не пострадал.

Напомним, после успешных налетов неизвестных дронов Санкт-Петербург окружают системами ПВО.