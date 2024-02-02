В Ужгороде школы массово закрываются на карантин

Школы Ужгорода с 5 по 9 февраля закрывают на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета.

Отмечается, что карантин касается также городских художественных и спортивных школ, за исключением индивидуальных занятий.

Детские дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме.

По данным горсовета, в Ужгороде фиксируется резкое осложнение эпидситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. За неделю зарегистрировано 1985 случаев заболеваний, по сравнению с прошлой неделей это больше на 69,5%. Также отмечают циркуляцию COVID-19 и гриппа типа А и В. Среди всех больных 55,5% — дети. Заболеваемость детей школьного возраста выросла в 2,3 раза. Также на 36,3% возросло количество госпитализированных в медицинские учреждения города, 85% из них — дети. Эпидемическая ситуация в Ужгороде на 5 неделе классифицируется как эпидемия высокой интенсивности с превышением эпидпорога на 80,1%.

Напомним, на Киевщине также школы массово закрываются на карантин.