На Киевщине школы массово закрываются на карантин

В Киевской области школы решили закрыть на карантин из-за роста количества больных гриппом и ОРВИ. Дети перешли на дистанционное обучение. Об этом шла речь на брифинге по эпидситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Киевской области.

Как сообщили в Киевском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, в области почти на 40% возросло количество людей, заболевших гриппом и ОРВИ.

В связи с этим 32 школы в трех районах Киевской области перешли на дистанционное обучение.

Отмечается, что в течение прошлой недели, с 22 по 28 января 2024 года, количество заболевших гриппом и ОРВИ в Киевской области выросло на 39%. Подобный рост на 8% превысил эпидемический порог.

На сегодняшний день в регионе «средний уровень интенсивности эпидемического процесса». Худшие показатели — в Бориспольском районе, лучшие — в Вышгородском.

Уровень заболеваемости среди детей повысился еще сильнее — достиг 44%. В районах, где ситуация самая сложная, решили ввести дистанционное обучение в школах.

Решение о закрытии учебных заведений Киевской области на карантин коснулось 32 школ:

— Бориспольский район — 18 школ;

— Фастовский район — 7;

— Броварской район — 7.

Напомним, за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей в Киеве выросла на 50%.