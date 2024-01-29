В Киев прибыли американские инспекторы для проверки предоставленной Украине помощи

В Киев прибыли три генеральных инспектора от Министерства обороны США, Госдепартамента и USAID. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter в понедельник, 29 января.

«Совет снова приветствовать в Киеве трех генеральных инспекторов от Министерства обороны, Госдепартамента и USAID. Их встречи с исполнителями, партнерами и украинским правительством будут способствовать усилению надзора и подотчетности с помощью Украины со стороны США», — написала посол.

Напомним, у США закончились деньги на помощь Украине.