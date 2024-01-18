В Мариуполе увеличилось количество инфекционных заболеваний. Город — на пороге эпидемии

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области фиксируют резкое увеличение инфекционных заболеваний. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

«За последние четыре недели во временно оккупированном городе увеличилось количество больных вирусными инфекциями. Все больше горожан обращаются за медицинской помощью в больницы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что у многих наблюдается высокая температура, сильный кашель и другие неприятные симптомы. Однако оккупанты не сообщают, это вспышка ОРВИ или коронавирусной инфекции Covid-19.

Горсовет сообщает, что больницы никак не подготовили к периоду распространения инфекционных заболеваний, особенно в отношении больных ковидом. В медучреждениях не хватает необходимых препаратов и оборудования.

«Из-за низкого уровня медицины в оккупации — заболеваемость растет. Поэтому в городе возможна эпидемия», — написал городской совет.

Напомним, оккупанты завезли в Мариуполь 50 тысяч мигрантов из Центральной Азии.