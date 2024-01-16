Стало известно, когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации

Правительство может внести новую редакцию законопроекта о мобилизации в Верховную раду уже в ближайшие несколько недель. Об этом заявила заместительница министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.
Калмыкова подчеркнула, что новая редакция законопроекта будет в Раде уже в ближайшие сроки. Документ должен пройти определенный путь согласования в правительстве.
По ее словам, такой закон нужен как можно быстрее, поскольку это в интересах военных на передовой, которые защищают страну около 2 лет.
У заместительницы главы Минобороны попросили конкретизировать сроки внесения законопроекта в Раду.
«Мы бы хотели, чтобы это были дни, но мы понимаем, что это будет скорее всего несколько недель», — ответила она.
Позже Калмыкова добавила, что начало реализации норм законопроекта также ожидается в течение недель или месяца.
Напомним, обнародованы изменения в закон о мобилизации.