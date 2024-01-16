Стало известно, когда Кабмин повторно внесет в Раду законопроект о мобилизации

Правительство может внести новую редакцию законопроекта о мобилизации в Верховную раду уже в ближайшие несколько недель. Об этом заявила заместительница министра обороны Украины Наталья Калмыкова в эфире телемарафона.

Калмыкова подчеркнула, что новая редакция законопроекта будет в Раде уже в ближайшие сроки. Документ должен пройти определенный путь согласования в правительстве.

По ее словам, такой закон нужен как можно быстрее, поскольку это в интересах военных на передовой, которые защищают страну около 2 лет.

У заместительницы главы Минобороны попросили конкретизировать сроки внесения законопроекта в Раду.

«Мы бы хотели, чтобы это были дни, но мы понимаем, что это будет скорее всего несколько недель», — ответила она.

Позже Калмыкова добавила, что начало реализации норм законопроекта также ожидается в течение недель или месяца.

Напомним, обнародованы изменения в закон о мобилизации.