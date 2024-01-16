Украинцев заверили, что проблем с отоплением в стране нет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что на данный момент в нашей стране нет проблем с электричеством. Заявление прозвучало на заседании правительства.

Глава Кабинета министров сказал: «Украина пересекает экватор отопительного сезона. Благодаря заблаговременному масштабному ремонту, благодаря накоплению энергоресурсов, защите объектов критической инфраструктуры этот осенне-зимний период проходит в плановом режиме».

Он подчеркнул: «Это заслуга наших энергетиков, наших газовщиков, работников теплокоммунэнерго и, конечно, наших героических сил ПВО».

Кроме этого чиновник добавил, что в энергетике обновлены 2,2 ГВт мощности тепло- и гидрогенерации после прошлогодних массовых российских атак.

Уточняется, что сейчас производимой в нашей стране электроэнергии хватает для покрытия внутренних нужд.

Говорится, что благодаря росту экспортно-импортных возможностей также можно импортировать большие объемы электроэнергии от западных соседей и привлекать при необходимости аварийную помощь.

Сообщается, что сезон 2023-2024-х годов Украина проходит за счет газа собственной добычи.

Сейчас в газохранилищах нашей страны находится около 11,3 миллиардов кубометров газа.

Подчеркивается, что этого хватит, чтобы успешно завершить отопительный период.

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