Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной

Румынские фермеры начали блокировать еще один пункт пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в понедельник, 15 января.

«От пограничной полиции Румынии получена информация о начале блокировки движения грузовых автомобилей на направлении румынского пункта пропуска Викову-де-Сус, что напротив украинского — Красноильск. Другие виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются установленным порядком как на въезд, да и выезд из Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, около 12:00 фермеры возобновили блокировку движения грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска Сирет, который находится напротив украинского пункта пропуска Порубное.

Напомним, ранее румынские фермеры заблокировали границу с Украиной.