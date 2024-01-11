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Новости > Приднестровье заявило о «стрельбе» на границе с Украиной

Приднестровье заявило о «стрельбе» на границе с Украиной

Александр Панько
11.01.24 12:40
146
Приднестровье заявило о «стрельбе» на границе с Украиной

Так называемое Приднестровье заявило о якобы стрельбе на границе с Украиной. Об этом заявили в «министерстве госбезопасности» Приднестровья.

Накануне в так называемом приднестровском «МГБ» заявили, что 7 января у границы с Украиной произошел инцидент со стрельбой. После стрельбы двое приднестровцев якобы оказались на территории Украины.

Однако украинская Госпогранслужба подобных инцидентов не фиксировала. Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что ему не известно о каких-либо инцидентах на приднестровском сегменте границы с Молдовой, а заявления так называемого «МГБ» могут нести провокационный характер.

«Нестандартных ситуаций пограничными нарядами не фиксировалось. Заявление, так называемого Приднестровья, скорее несет провокационный характер, с целью обвинить в чем-то Украину, к тому же мы понимаем, что этот анклав имеет пророссийскую направленность», — пояснил представитель ГПСУ.

Напомним, в Кремле открыто угрожают Молдове из-за Приднестровья.

Тэги: Украина, граница, стрельба, Приднестровье

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