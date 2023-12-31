Прогноз 2024 от Financial Times

Главное: Трамп не вернется на пост президента США, а финансирование Украины продолжится. Таков прогноз от Financial Times 2024.

Детали: Появился прогноз от британского издания Financial Times на 2024 год.

В прогнозе, в частности, есть такие пункты:

▪️ США и ЕС продолжат оказывать финансовую поддержку Украине.

▪️ Дональд Трамп не вернется на пост президента США.

▪️ Военный конфликт между Израилем и ХАМАСом не вызовет полномасштабного регионального кризиса.

▪️ Смена президента Тайваня не приведет к военной агрессии со стороны Китая.

▪️ 2024 год превзойдет 2023 год как самый теплый за всю историю наблюдений.

▪️ Компания Х (Twitter) столкнется с банкротством.

▪️ Урсула фон дер Ляйен сможет переизбраться на второй срок в качестве президента Еврокомиссии, хотя потребуются некоторые усилия.

▪️ Возобновляемые источники энергии не обгонят уголь в мировом производстве электроэнергии.

▪️ Кейр Стармер станет премьер-министром Великобритании.

▪️ Банк Японии не повысит ставку выше нуля.

▪️ Аргентина не примет решение долларизировать свою экономику.

▪️ Novo Nordisk (производитель лекарств от ожирения) завершит год как самая дорогая компания Европы.

▪️ Великобритания вернет мрамор Парфенона Греции.

▪️ Женщины-поп-звезды не начнут зарабатывать больше мужчин в концертных турах.