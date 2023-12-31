Прогноз 2024 от Financial Times

Главное: Трамп не вернется на пост президента США, а финансирование Украины продолжится. Таков прогноз от Financial Times 2024.
Детали: Появился прогноз от британского издания Financial Times на 2024 год.
В прогнозе, в частности, есть такие пункты:
▪️ США и ЕС продолжат оказывать финансовую поддержку Украине.
▪️ Дональд Трамп не вернется на пост президента США.
▪️ Военный конфликт между Израилем и ХАМАСом не вызовет полномасштабного регионального кризиса.
▪️ Смена президента Тайваня не приведет к военной агрессии со стороны Китая.
▪️ 2024 год превзойдет 2023 год как самый теплый за всю историю наблюдений.
▪️ Компания Х (Twitter) столкнется с банкротством.
▪️ Урсула фон дер Ляйен сможет переизбраться на второй срок в качестве президента Еврокомиссии, хотя потребуются некоторые усилия.
▪️ Возобновляемые источники энергии не обгонят уголь в мировом производстве электроэнергии.
▪️ Кейр Стармер станет премьер-министром Великобритании.
▪️ Банк Японии не повысит ставку выше нуля.
▪️ Аргентина не примет решение долларизировать свою экономику.
▪️ Novo Nordisk (производитель лекарств от ожирения) завершит год как самая дорогая компания Европы.
▪️ Великобритания вернет мрамор Парфенона Греции.
▪️ Женщины-поп-звезды не начнут зарабатывать больше мужчин в концертных турах.