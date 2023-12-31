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Новости > Прогноз 2024 от Financial Times

Прогноз 2024 от Financial Times

Александр Панько
31.12.23 12:29
287
Прогноз 2024 от Financial Times

Главное: Трамп не вернется на пост президента США, а финансирование Украины продолжится. Таков прогноз от Financial Times 2024.

Детали: Появился прогноз от британского издания Financial Times на 2024 год.

В прогнозе, в частности, есть такие пункты:

▪️ США и ЕС продолжат оказывать финансовую поддержку Украине.
 
▪️ Дональд Трамп не вернется на пост президента США.
 
▪️ Военный конфликт между Израилем и ХАМАСом не вызовет полномасштабного регионального кризиса.
 
▪️ Смена президента Тайваня не приведет к военной агрессии со стороны Китая.
 
▪️ 2024 год превзойдет 2023 год как самый теплый за всю историю наблюдений.
 
▪️ Компания Х (Twitter) столкнется с банкротством.
 
▪️ Урсула фон дер Ляйен сможет переизбраться на второй срок в качестве президента Еврокомиссии, хотя потребуются некоторые усилия.
 
▪️ Возобновляемые источники энергии не обгонят уголь в мировом производстве электроэнергии.
 
▪️ Кейр Стармер станет премьер-министром Великобритании.
 
▪️ Банк Японии не повысит ставку выше нуля.
 
▪️ Аргентина не примет решение долларизировать свою экономику.
 
▪️ Novo Nordisk (производитель лекарств от ожирения) завершит год как самая дорогая компания Европы.
 
▪️ Великобритания вернет мрамор Парфенона Греции.
 
▪️ Женщины-поп-звезды не начнут зарабатывать больше мужчин в концертных турах.
 
В тему: Прогноз на 2024 год для Украины и мира.

Тэги: прогноз 2024

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