Royаl Lviv Ballet: львовяне везут в Польшу российского «Щелкунчика»

Главное: Royаl Lviv Ballet покажет в Польше балет «Щелкунчик» Чайковского. В состав труппы Royаl Lviv Ballet входят как украинские артисты, так и солисты российских театров.

Детали: Львовский балет Royаl Lviv Ballet покажет в Польше «Щелкунчика» российского композитора Чайковского.

Как сообщают местные сайты для покупки билетов, 14 декабря спектакль будет показан во Вроцлаве. Все билеты уже распроданы.

По данным украинских СМИ, в состав труппы Royаl Lviv Ballet входят как украинские артисты из Киева и Львова, так и солисты российских театров: Мариинского и Большого.

В описании мероприятия говорится, что это «спектакль высочайшего художественного уровня» и «образец классической красоты».

Справка: Royаl Lviv Ballet — это частная труппа. По данным СМИ, ее руководителями являются экс-солист Львовской оперы, народный артист Украины Олег Петрик и 76-летний балетмейстер из Львова Павел Сталинский.