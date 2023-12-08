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Новости > Apple собирается существенно увеличить производство iPhone в Индии

Apple собирается существенно увеличить производство iPhone в Индии

Автор: «Фраза»
08.12.23 15:08
117
Apple собирается существенно увеличить производство iPhone в Индии

Главное: Apple хочет производить больше iPhone в Индии. В ближайшие годы.

Детали: Компания Apple собирается нарастить производство iPhone в Индии. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает издание The Wall Street Journal.

В публикации сказано, что Apple и ее поставщики планируют производить более 50 миллионов iPhone в Индии ежегодно в течение следующих двух-трех лет, а после этого планируется выпустить еще десятки миллионов единиц.

Ожидается, что, если данные планы будут реализованы, на долю Индии придется четверть мирового производства iPhone, а к концу десятилетия эта доля увеличится.

Прогнозируется, что завод Foxconn, строящийся в южном штате Карнатака, начнет работать уже в апреле и будет производить 20 миллионов мобильных телефонов ежегодно, в основном iPhone, в течение следующих двух-трех лет.

Кроме этого информируется, что компания выбрала Индию в качестве своей площадки для этапа производства бюджетных iPhone, которые будут продаваться в 2025-м году.

Известно, что индийский конгломерат Tata Group планирует построить на юге страны один из крупнейших заводов по сборке iPhone.

Добавим, что за последние несколько лет Apple активизировала свою деятельность в Индии и стала крупнейшим экспортером мобильных телефонов из этой страны.

Тайваньская компания Foxconn Technology Group, крупнейший контрактный производитель электроники и сборщик iPhone, начала выпуск iPhone 15 на заводе в штате Тамилнад.

Сейчас вВ Индии производятся два варианта телефона – iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

В тему: Apple будет выпускать собственные кредитные карты.

Тэги: Индия, Apple, мир, iPhone, технологии

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