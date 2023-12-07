Минувший ноябрь в мире стал рекордно теплым

Главное: Прошлый ноябрь в мире был аномальным. Стал самым теплым за всю историю.

Детали: Европейская служба мониторинга Copernicus говорит, что прошлый ноябрь стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. Средняя температура поверхности составила 14,22 градуса.

Говорится, что это на 0,32 градуса выше предыдущего рекордного показателя 2020-го года.

Также это на 0,85 градуса выше средней температуры в ноябре в период с 1991-го по 2020-й годы.

В тему: Трамп предупредил о ядерном глобальном потеплении.