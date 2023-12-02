Виталий Кличко: В Украине, как и в РФ, скоро все будет зависеть от настроения одного человека

Главное: В плане авторитаризма скоро Украина ничем не будет отличаться от России. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина во время войны встала на путь авторитаризма.

«В какой-то момент мы уже ничем не будем отличаться от России, где все зависит от настроения одного человека. Сейчас остался только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление», — сказал мэр Киева изданию Spiegel.

За полтора года после вторжения у него не было ни одной встречи или телефонного разговора с Зеленским, говорит Кличко.

Издание напоминает, что в нескольких крупных городах Украины избранные мэры были отстранены от должности простым решением суда — например, глава Чернигова.

По мнению Кличко, в администрации президента видят в мэрах «атавизм» и «препятствие на пути централизации властных структур в стране».