Виталий Кличко: В Украине, как и в РФ, скоро все будет зависеть от настроения одного человека

Главное: В плане авторитаризма скоро Украина ничем не будет отличаться от России. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Детали: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина во время войны встала на путь авторитаризма.
Главное: В плане авторитаризма скоро Украина ничем не будет отличаться от России. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Детали: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина во время войны встала на путь авторитаризма.
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