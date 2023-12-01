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Новости > Ученые рассказали, сколько чашек кофе в день нужно пить для улучшения работы мозга

Ученые рассказали, сколько чашек кофе в день нужно пить для улучшения работы мозга

Агата Кловская
01.12.23 16:25
135
Ученые рассказали, сколько чашек кофе в день нужно пить для улучшения работы мозга

Главное: Ученые назвали оптимальное количество чашек кофе в день для улучшения работы мозга. Специалисты заявили, что кофе способен серьезно улучшить когнитивные способности мозга.

Детали: Исследования показывают, что употребление большого количества чашек кофе в день улучшает работу мозга.

Кофе в правильных количествах действительно полезен для нас. Помимо того, что он поднимает настроение, когда это необходимо, он может снизить смертность от всех причин и помочь нам жить дольше, облегчить воспаление и снизить риск развития диабета, пишет Mindbodygreen. А новое исследование показало, что кофе может улучшить структуру мозга.

В ходе исследования был изучен мозг более 2 тыс. человек в возрасте от 45 до 74 лет. В нем сравнивались четыре группы людей, которые заявили, что регулярно пьют:

— менее 1 чашки кофе в день;

— 1–2 чашки кофе в день;

— 3–4 чашки кофе в день;

— 5–6 чашек кофе в день.

Исследование показало, что люди, которые регулярно выпивали три-четыре чашки кофе в день, имели самую сильную структуру мозга, если учитывать несколько факторов, включая сохранение толщины коры, что обычно связано с более высоким интеллектом.

Эти результаты дополняют большое количество доказательств, подтверждающих мнение о том, что кофе полезен для мозга и общего состояния здоровья.

Доказано, что кофе замедляет снижение когнитивных функций и потенциально снижает риск развития болезни Паркинсона и Альцгеймера. Кроме того, метаанализ влияния кофе на здоровье показал, что кофе снижает частоту сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также неврологических, метаболических заболеваний и заболеваний печени. Хотя не во всех этих исследованиях учитывалось точное количество чашек кофе, некоторые из них указывают на порог в три-четыре чашки для достижения оптимальной пользы.

«Результаты показывают, что три-четыре чашки в день могут быть волшебным числом для сохранения важнейших структур мозга, помогая улучшить когнитивные функции и общую функцию мозга», — говорится в выводах исследования.

В тему: Ученые поведали, чем полезен кофе.

Тэги: ученые, здоровье, мозг, кофе, наука, польза

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