На Львовщине уклонист пытался сбежать за границу в «свадебное путешествие»

Главное: Житель Ивано-Франковской области женился на женщине, которая имеет инвалидность ІІІ группы. Так он пытался выехать за границу.

Детали: На границе с Польшей пограничники разоблачили очередную схему по незаконному пересечению границы мужчин призывного возраста. Для организации незаконного трансфера мужчина и женщина заключили брак, сообщила Госпогранслужба.

Так, 20-летний мужчина и 25-летняя женщина направлялись в соседнюю страну через пункт пропуска Рава-Русская во Львовской области. Во время прохождения контроля, как основание для выезда за границу, «супруги» из Ивано-Франковской области предоставили свидетельство о браке и удостоверении инвалида ІІІ группы гражданки.

В ходе дополнительной проверки было установлено, что «горе-молодожены» заключили брак, чтобы мужчина мог выехать за границу как осуществляющий сопровождение лица с инвалидностью.

Об этом случае сообщены сотрудники полиции. Женщине сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

В ГПСУ отметили, что в последнее время количество попыток незаконной переправки за границу мужчин именно таким образом возросло. Только в ноябре разоблачены пять случаев заключения фиктивных браков.

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