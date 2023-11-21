В оккупированном Севастополе прогремели взрывы

Главное: Во временно оккупированном Севастополе прогремело несколько взрывов. Воздушная тревога не объявлялась.

Детали: Во временно оккупированном Севастополе в Крыму прозвучали как минимум два взрыва сегодня, 21 ноября, около полудня. Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Жители захваченного российскими оккупантами Севастополя слышали первый взрыв в центральной части города. Это произошло после примерно в 12:15.

После этого прозвучали второй взрыв. При этом интервенты не объявляли в Севастополе воздушную тревогу.

«И еще один взрыв был слышен в городе, передает корреспондент», — говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что хотя тревога в городе не объявлялась, в российских Telegram-каналах появлялись посты «о ракетной опасности в Крыму».

Официальные лица пока не объясняют, с чем могут быть связаны эти взрывы в Севастополе. Представители оккупационной «администрации» тоже молчат об инциденте.

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