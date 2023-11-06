В роддомах надумывают диагнозы новорожденным, — Минздрав

Главное: В Минздраве сообщили, что в украинских роддомах надумывают диагнозы новорожденным. По словам главы ведомства, это позволяет «получать двойную, а иногда и тройную оплату за одного маленького пациента».

Детали: В перинатальных центрах и родильных отделениях новорожденным сознательно устанавливают ложные диагнозы, чтобы получить от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) двойную или тройную оплату за медицинскую услугу. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает пресс-служба ведомства.

По словам Ляшко, Министерство здравоохранения и Национальной службы здоровья провели недавно мониторинговые визиты в перинатальные центры и родильные отделения медицинских учреждений, предоставляющих медицинские услуги по программе медицинских гарантий.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы больницы были финансово способны оказывать квалифицированную медицинскую помощь пациентам. Но когда мы начинаем анализировать качество предоставляемых услуг, мы видим необходимость пересмотра подходов к неонатальной помощи. Пакет сложных неонатальных случаев должен побуждать оказывать медицинскую помощь в принимающем заведении. А по факту эти больницы перенаправляют маленьких пациентов в детские больницы, и дети страдают во время транспортировки. Больницы, законтрактованные на оказание перинатальной и неонатальной помощи, должны заботиться о пациентах, а не о получении средств от НСЗУ за мнимо больных детей», — сказал министр.

В Минздраве информировали, что около 200 тысяч женщин ежегодно рожают в Украине.

По предварительным расчетам НСЗУ, примерно за 30% детей осуществлялась двойная оплата медучреждениям. В среднем по стране почти 20% младенцев, родившихся больными, переводятся в другое заведение, и они подвергаются негативному воздействию вследствие транспортировки.

В отдельных больницах 100% выживших до седьмого дня младенцев были переведены в другие больницы, несмотря на то, что эти больницы имели соответствующие пакеты услуг. В некоторых больницах младенцам ставят диагнозы, которые не являются патологией, а лишь временным состоянием пациента и не должны быть причиной для предоставления лечения, отметили в Минздраве.

В ведомстве также отметили, что в 2023 году существенно увеличилось количество кесаревых сечений по сравнению с предыдущими годами. Такая динамика может свидетельствовать о выполнении операции без медицинских показаний, а исключительно для получения средств на вмешательство, считают в Минздраве.

В тему: Украинки все чаще едут рожать за границу.