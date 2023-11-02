Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > ЦАХАЛ начал операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в Секторе Газа

ЦАХАЛ начал операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в Секторе Газа

Агата Кловская
02.11.23 14:55
182
ЦАХАЛ начал операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в Секторе Газа

Главное: Армия Израиля приступила к уничтожению тоннелей ХАМАС в районах Сектора Газа. Израильские войска уже уничтожили около 100 тоннелей, не считая разрушенных в результате авиаударов.

Детали: Инженерные войска Армии обороны Израиля приступили к широкомасштабной операции по уничтожению тоннелей ХАМАС в районах Сектора Газа, которые уже находятся под контролем ЦАХАЛа. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как сообщается, военные используют разные типы роботов и взрывных устройств, чтобы разрушить туннели, взорвать мины-ловушки, установленные боевиками ХАМАС, и убить террористов.

«Возможно, сначала они могли нас преследовать, жалить, стреляя с выходов из тоннеля, но после того, как мы установили контроль над территориями, началась инженерная операция», — рассказал старший офицер Южного командования армии Израиля.

По его словам, инженеры собираются обрушить подъезды и тоннели.

«Это станет зоной смерти. Они совершили ошибку, они выбрали место, откуда не могут убежать. Они погибнут в туннелях», — подчеркнул старший офицер.

Сообщается, что израильские войска уже уничтожили около 100 тоннелей, не считая разрушенных в результате авиаударов.

В тему: Из Газы в Египет эвакуируют 600 иностранцев. Украинцев среди них нет.

Тэги: Хамас, Сектор газа, тоннель, уничтожение, ЦАХАЛ

Комментарии

Статьи

02.11.23 14:48

Третья мировая война 2023: ближневосточный кризис перерастает в глобальный <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Андрей Довбенко - вороватым экс-чиновником и любителем лондонской недвижимости заинтересовалось НАБУ
02.11.23 13:22

Андрей Довбенко - вороватым экс-чиновником и любителем лондонской недвижимости заинтересовалось НАБУ

Автор: Агата Кловская

Все новости
Главное
Популярное
02.11.23 16:57

Гарантии безопасности для Украины поддержали 30 стран

02.11.23 16:31

Синоптики поведали, какой погодой завершится рабочая неделя в Украине

02.11.23 16:16

Германия еще больше усилила украинскую ПВО

02.11.23 15:58

Илон Маск назвал наибольшую угрозу для человечества

02.11.23 15:31

На Харьковщине из 66 населенных пунктов принудительно эвакуируют детей

02.11.23 15:09

В одной из стран ЕС зафиксирована вспышка антисемитизма

02.11.23 14:22

В Киеве из окна многоэтажки выпал юноша. Он погиб на месте

02.11.23 14:12

У НАБУ та САП готують заяву щодо протизаконної діяльності Наталії Рудухи, заступника директора ФГВФО, – ЗМІ

02.11.23 14:05

В США начали фиксировать настоящий мор младенцев

02.11.23 13:57

Берлин заявил, что не снизит поддержку Киева

02.11.23 16:16

Германия еще больше усилила украинскую ПВО

02.11.23 15:31

На Харьковщине из 66 населенных пунктов принудительно эвакуируют детей

02.11.23 12:48

Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлят

02.11.23 11:23

В Украине могут расширить категории граждан, подлежащих мобилизации

02.11.23 10:43

Гепатит А добрался до Ивано-Франковска

02.11.23 09:51

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 302 420 солдат

01.11.23 13:22

Крымский мост окутал густой дым

01.11.23 12:48

Более 400 тысяч жителей Донбасса оккупанты подвергли «фильтрации»

01.11.23 10:32

Усик и Фьюри не встретятся в ринге 23 декабря

01.11.23 08:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 301 490 солдат

30.10.23 15:52

Вспышка гепатита А на Виннитчине переросла в чрезвычайную ситуацию областного масштаба

27.10.23 16:58

В Минздраве рассказали, чем опасен вирус гепатита А и каковы его симптомы

27.10.23 09:16

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 297 680 солдат

27.10.23 11:41

Вспышка гепатита А в Винницкой области: число заболевших растет

27.10.23 13:21

В Украине приняли финмониторинг для политиков

27.10.23 12:22

Премьер Люксембурга наехал на Орбана из-за Украины

27.10.23 15:58

Россия усиленно «промывает мозги» украинским детям на оккупированных территориях, — ЦНС

27.10.23 10:35

Спикер палаты представителей США подтвердил у Байдена проблемы со здоровьем

27.10.23 14:39

Появились подробности покушения на Олега Царева

27.10.23 10:51

Стало известно, когда ВСУ могут получить ракеты ATACMS с радиусом действия 300 км

Фото и Видео
В Киеве одну из центральных улиц залило кипятком
В Киеве одну из центральных улиц залило кипятком
В Киеве одну из центральных улиц залило кипятком
В Киеве одну из центральных улиц залило кипятком
ABBA снова вместе: впервые за 36 лет
ABBA снова вместе: впервые за 36 лет
Убийца (2023): дата выхода и трейлер нового фильма от знаменитого Дэвида Финчера
Убийца (2023): дата выхода и трейлер нового фильма от знаменитого Дэвида Финчера
Маск наехал на Сороса и хочет его засудить
Маск наехал на Сороса и хочет его засудить
Гепатит А в Киеве: вспышку инфекции ждут со дня на день
Гепатит А в Киеве: вспышку инфекции ждут со дня на день
В Крыму обмелели водоемы, — соцсети
В Крыму обмелели водоемы, — соцсети
В России прогремел взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов
В России прогремел взрыв на одном из крупнейших военно-промышленных заводов
В севастопольской бухте дымит российский корабль
В севастопольской бухте дымит российский корабль
В Крыму на аукционе «продали» квартиру семьи Зеленских
В Крыму на аукционе «продали» квартиру семьи Зеленских
Синоптик: Киев порадуют аномально теплые ноябрьские дни
Синоптик: Киев порадуют аномально теплые ноябрьские дни
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.