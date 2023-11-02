ЦАХАЛ начал операцию по уничтожению тоннелей ХАМАС в Секторе Газа

Главное: Армия Израиля приступила к уничтожению тоннелей ХАМАС в районах Сектора Газа. Израильские войска уже уничтожили около 100 тоннелей, не считая разрушенных в результате авиаударов.

Детали: Инженерные войска Армии обороны Израиля приступили к широкомасштабной операции по уничтожению тоннелей ХАМАС в районах Сектора Газа, которые уже находятся под контролем ЦАХАЛа. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как сообщается, военные используют разные типы роботов и взрывных устройств, чтобы разрушить туннели, взорвать мины-ловушки, установленные боевиками ХАМАС, и убить террористов.

«Возможно, сначала они могли нас преследовать, жалить, стреляя с выходов из тоннеля, но после того, как мы установили контроль над территориями, началась инженерная операция», — рассказал старший офицер Южного командования армии Израиля.

По его словам, инженеры собираются обрушить подъезды и тоннели.

«Это станет зоной смерти. Они совершили ошибку, они выбрали место, откуда не могут убежать. Они погибнут в туннелях», — подчеркнул старший офицер.

Сообщается, что израильские войска уже уничтожили около 100 тоннелей, не считая разрушенных в результате авиаударов.

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